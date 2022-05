ஆளுநர் மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார்! அவர் செய்தது சட்டவிரோதம்! உச்சநீதிமன்றம் சுளீர்..!

Delhi

டெல்லி : முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளனை விடுதலை செய்துள்ள உச்சநீதிமன்றம், தனது தீர்ப்பில் பல்வேறு முக்கிய கருத்துக்களை கூறி உள்ளது. அதில் குறிப்பாக ஆளுநர் என்பவர் மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் இருக்கிறார் என்பன உள்ளிட்ட பல அதிரடி கருத்துகளை வெளியிட்டுள்ளது.

முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வழக்கில் தன்னை விடுதலை செய்யக்கோரி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பேரறிவாளன் தொடர்ந்த வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது.

இந்நிலையில் கடந்த மாதம் உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு தொடர்பாக நடந்த விசாரணையின் போது, தன்னை விடுதலை அளிக்கக்கோரி தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்த பின்பும் ஆளுநர் எந்தவிதமான முடிவையும் எடுக்காமல் உள்ளார் எனவும் பேரறிவாளன் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

பேரறிவாளனை ஜனாதிபதிதான் விடுதலை செய்ய வேண்டுமா? என்ன சொல்றீங்க? மத்திய அரசை விளாசிய உச்ச நீதிமன்றம்!

