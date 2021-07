எங்கே சென்றாலும்.. இதை மட்டும் விடமாட்டார் போல மா.சு. டெல்லி நாடாளுமன்றம் முன்பு செம்ம!

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் எங்கே சென்றாலும், நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதை விடவே மாட்டார். அந்த வகையில் டெல்லி சென்றுள்ள அவர், நாடாளுமன்ற கட்டிடம் அருகில் காலையிலேயே மூச்சிறைக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தார். இந்த வீடியோவை அவரே வெளியிட்டுள்ளார்.

உலகின் எந்த மூலைக்கு சென்றாலும் காலையில் உடற்பயிற்சி செய்வதன் அவசியத்தை உலகிற்கே உணர்த்தி வருகிறார் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியனுக்கு வயது 61. இவர் இளைஞர்களை போல் தினசரி மாரத்தானில் கலந்து கொள்வார். கடுமையான உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வார், தினமும் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வார். உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வதில் மிகுந்த அக்கறையுடன் செயல்பாடுவார்,.

English summary

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramaniam will never stop walking wherever he goes. He had gone to Delhi in that manner and was running around the Parliament building in the early hours of the morning to catch his breath. This video was posted by him.