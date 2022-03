கோவிஷீல்டு வாக்சினுக்கு இனி ரொம்ப நாள் வெய்ட்டிங் தேவையில்லை.. 2 டோஸுக்கான கால இடைவெளி குறைப்பு

Delhi

டெல்லி : கொரோனா தடுப்பூசியான கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியின் முதல் டோஸுக்கும் இரண்டாம் டோஸுக்குமான கால இடைவெளி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் முதல் டோஸ் எடுத்த எட்டு முதல் 16 வாரங்களுக்குப் பிறகு இரண்டாவது டோஸ் தடுப்பூசியை மக்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார இழப்பையும் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை அற்ற சூழ்நிலையும் உருவாக்கியது கொரோனா வைரஸ். 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட இந்த வைரஸ் உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்களை காவு வாங்கியது.

அடுத்தடுத்து உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் மீண்டும் ஆட்டத்தை துவக்கிய நிலையில் தற்போது சற்றே அடங்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் 180 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது! அமெரிக்காவை விட பல மடங்கு அதிகம்

The interval between the first dose and the second dose of the Covshield vaccine, the corona vaccine, has been reduced. It is currently reported that people can take the second dose eight to 16 weeks after taking the first dose.