ஜி.எஸ்.டி.யில் இருந்து தடுப்பூசி, மருந்துகள் விலக்கு அளிக்கப்படுமா? ஆராய்ந்து முடிவெடுக்க குழு அமைப்பு

டெல்லி: கொரோனா சிகிச்சை தொடர்பான பொருட்களுக்கு ஜி.எஸ்.டி.யில் இருந்து விலக்கு அளிப்பது குறித்து ஆராய மத்திய நிதியமைச்சகம் குழு அமைத்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் கொரோனா தாக்கம் நீடித்து வரும் நிலையில் நேற்று தலைநகர் டெல்லியில்43-வது சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி(ஜி.எஸ்.டி) கூட்டம் நடந்து.

இதில் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த நிதி அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர். தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் முதன்முதலாக இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்

English summary

The Federal Ministry of Finance has set up a committee to look into the GST exemption for corona treatment related items