கொரோனா காலத்தில் குறைந்த பொருளாதார குற்றங்கள்.. 2020ல் 12 சதவீதம் சரிவு- குற்ற ஆவண காப்பகம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் (என்சிஆர்பி) 2020க்கான குற்றப் புள்ளி விவர அறிக்கையின்படி, பொருளாதார குற்றங்களின் வழக்குகள் முந்தைய ஆண்டை ஒப்பிட்டால் 12 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2019ம் ஆண்டில் 145,754 என்ற அளவுக்கு இருந்தது இருந்த பொருளாதார குற்றங்கள் 2020ல் 12 சதவீதம் குறைந்து 145,754 ஆக குறைந்துள்ளது.

போலி, ஏமாற்றுதல் மற்றும் மோசடி வழக்குகள் இதில் 88 சதவிகிதம். அதாவது 127,724 கேஸ்களுக்கு காரணமாக இருந்துள்ளது.

English summary

According to the National Crime Records Bureau (NCRP)'s crime statistics report for 2020, the number of cases of economic crimes has dropped by 12 percent compared to the previous year.