கொரோனா 4வது அலை நோக்கி இந்தியா? உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இந்த அறிகுறிகளா? அப்போ கண்டிப்பாக இத பண்ணுங்க!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, குஜராத் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் புதிய கொரோனா பாதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், கொரோனாவின் நான்காவது அலைக்கான ஐஐடி கான்பூரின் ஆராய்ச்சியாளர்களின் கணிப்பு சரியானது என்று நிரூபிக்கபட்டுள்ளதாகவும், மக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டுமென நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பாவின் பல நாடுகள் கொரோனாவின் நான்காவது அலையின் பிடியில் உள்ளன.

கடந்த சில நாட்களாக இந்தியாவில் புதிய பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா விதிகள் தளர்த்தப்பட்டவுடன், பல பள்ளிகளில் மாணவர்களிடையே கொரோனா பரவத் தொடங்கியுள்ளதாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

As the impact of the new corona on many states, including Delhi, Maharashtra and Gujarat, is on the rise, experts say, the IIT Kanpur researchers' forecast for the fourth wave of the corona has proven to be correct and people need to be careful.