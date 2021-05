கொரோனா தடுப்பூசி.. இணையதளம் இல்லாத கிராம மக்களை பற்றி மத்திய அரசு யோசித்ததா? சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: கொரொனா தடுப்பு ஊசி செலுத்துவதற்கு "கோவின்" இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்து இருக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு சொல்கிறது, ஆனால், கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய தொலைபேசி, இணையதள சேவை வசதி உள்ளிட்ட எதுவும் இல்லாத ஒரு சாமானியன் இதை எப்படி செய்வான் என மத்திய அரசு யோசித்தது உண்டா என உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

கொரோனா தடுப்பூசி தொடர்பான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இன்று மத்திய அரசுக்கு சரமாகி கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

English summary

The Supreme Court grilled the central government over the "digital divide", pointing out that requiring people to register on the CoWIN digital platform before getting the shot will hamper vaccination efforts in rural areas.