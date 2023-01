இன்னும் 6 மாசம் அவகாசம் கொடுங்க.. சிஏஏ சட்ட விதிகளை இறுதி செய்ய உள்துறை அமைச்சகம் கோரிக்கை

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தேசிய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கான சட்ட விதிகளை இறுதி செய்ய மேலும் 6 மாத காலம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி கோரியுள்ளது.

இந்த குடியுரிமை திருத்தச் சட்டமானது (சிஏஏ) மசோதாவாக கடந்த 2019ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 11ம் தேதியன்று நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இதற்கு அடுத்த நாளே குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்திருந்தார். இதனையடுத்து 2020ம் ஆண்டு ஜனவரி 10ம் தேதி முதல் இச்சட்டம் நடைமுறைக்கு வரும் என மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்தது. ஆனால், இதற்கான சட்ட விதிகள் தற்போது வரை இறுதி செய்யப்படவில்லை.

இவ்வாறு சட்டவிதிகள் இறுதி செய்யப்படாததால் இந்த சட்டம் செயலற்று கிடக்கிறது. பொதுவாக ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டால் அதற்கான விதிகள் சட்டம் இயற்றப்பட்ட தேதியிலிருந்து 6 மாதத்திற்கு இறுதி செய்யப்பட வேண்டும். அப்படி செய்யப்படவில்லையெனில் இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாது. எனவே இந்த விதிகளை இறுதி செய்ய உரிய காரணங்களை கூறி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் உள்ள சட்டக் குழுவிடம் கால அவகாசம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

English summary

The Union Home Ministry has sought permission for another 6 months to finalize the legal provisions for the National Citizenship Amendment Act. So far, the central government has asked for time 5 times. Last 6 months ago, the Ministry of Home Affairs requested the Legislative Committee of the Lok Sabha for an extension till December 31. It had ended a few days ago and again sought a 6-month extension. Following this, the Central Government has made the same request to the Legislative Sub-Committee of the Rajya Sabha.