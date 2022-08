பாஜகவில் தேர்தல் நடைமுறை இல்லவே இல்லை.. பிரதமர் மோடியை விமர்சனம் செய்த மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியசாமி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாஜகவின் முக்கிய பதவிகள், நிர்வாகிகள் தேர்தல் இன்றி பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அனுமதியுடன் நடப்பதாகவும், பாஜகவில் தேர்தல் மறைந்து போய்விட்டதாகவும் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியசாமி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளது.

பாஜகவின் மூத்த தலைவராக இருப்பவர் சுப்பிரமணியசாமி. இவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர்களை தொடர்ச்சியாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

குறிப்பாக இந்திய பொருளாதார கொள்கை, இந்தியா-சீனா இடையேயான எல்லை பிரச்சனை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களை குறிப்பிட்டு சுப்பிரமணியசாமி தனது கருத்துகளை கூறி வருகிறார்.

English summary

BJP's senior leader Subramaniasamy has severely criticized that important posts and Parliamentary members of BJP are being held with the permission of Prime Minister Narendra Modi and elections have disappeared in BJP.