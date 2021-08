நாடாளுமன்றத்தை மட்டுமல்ல, இந்திய மக்களையும் சேர்த்தே அவமதிக்கிறார்கள்: மோடி பாய்ச்சல்

Delhi

oi-Abdul Muthaleef

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தை தொடர்ந்து முடக்குவதன் மூலம் நாடாளுமன்றத்தை மட்டுமல்ல இந்திய மக்களையும் சேர்த்தே அவமானப்படுத்துகிறார்கள் என பிரதமர் மோடி எதிர்க்கட்சிகளை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

பெகாசஸ் விவகாரம், பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு, விவசாயிகள் பிரச்சினை என பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்பி எதிர்க்கட்சிகள் கடந்த சில நாட்களாக நாடாளுமன்றத்தை செயல்பட விடாமல் முடக்கி வருகின்றன. இதுவரை மக்களவை, மாநிலங்களவை ஒருநாள் கூட முழுமையாக நடக்கவில்லை.

