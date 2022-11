எப்புட்றா! பஸ் டாப் மேல பைக் வந்துட்டு.. இவர்தான் ரியல் பாகுபலி.. வியந்து போன நெட்டிசன்கள்!

Delhi

டெல்லி: தனி நபராக பேருந்தின் மேற்கூரைப் பகுதியில் தொழிலாளி ஒருவர் பைக்கை தலையில் சுமந்து ஏற்றிவிடும் காட்சி இணையத்தில் நெட்டிசன்களை வியக்க வைத்துள்ளது. இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து இருக்கும் நெட்டிசன்கள் பலரும் இவர்தான் உண்மையான பாகுபலி என்று பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இணையதளங்களில் ஏதாவது சுவாரசியமான வீடியோக்கள் அடிக்கடி டிரெண்ட் ஆகிக்கொண்டு தான் இருக்கும்.

பலரது அசாத்தியமான செயல்கள் மற்றும் திறமைகள் குறித்த வீடியோக்கள் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் பகிரப்படும். அது குறித்த விவாதங்கள், கருத்துக்கள் என்று பகிர்ந்து அந்த வீடியோக்களை நெட்டிசன்கள் மேலும் டிரெண்டாக்கி விடுவர்.

The scene of a worker carrying a bike on his head on the roof of a bus as a private person has surprised netizens on the internet. Many netizens who are sharing this video are posting that this is the real Baahubali.