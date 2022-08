ஹெல்மெட் இன்றி பைக் பேரணி.. பாஜக எம்பியை விடாத டெல்லி போலீஸ்.. அதிரடியாக ரூ.41000 அபராதம் விதிப்பு!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவின் 75 வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி தலைநகர் டெல்லியில் திரங்கா பைக் பேரணியில் ஹெல்மெட் அணியாமல் பங்கேற்ற பாஜகவின் எம்பி மனோஜ் திவாரிக்கு டெல்லி போலீசார் அதிரடியாக ரூ.41 ஆயிரம் அபராதம் விதித்துள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினம் வரும் 15 ம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனை சிறப்பாக கொண்டாட மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

குறிப்பாக கடந்த ஓராண்டாக 'ஆஸாதி கா அம்ருத் மஹோத்ஸவ்' எனும் பெயரில் இந்த கொண்டாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் 'ஹர் கர் திரங்கா'(இல்லம்தோறும் மூவர்ணக் கொடி) எனும் இயக்கத்தை மத்திய அரசு அறிவித்தது.

English summary

On the occasion of India's 75th Independence Day, BJP's MP Manoj Tiwari, who participated in the Tiranga bike rally in the capital Delhi without wearing a helmet, has been fined Rs 41,000 by the Delhi Police.