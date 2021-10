பிரதமர் மோடியுடன் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சந்திப்பு.. தமிழக அரசு மீது புகார்?.. பரபர தகவல்!

Delhi

டெல்லி : தமிழகத்தின் கவர்னராக இருந்து வந்த பன்வாரிலால் புரோஹித், பஞ்சாப் மாநில கவர்னராக நியமனம் செய்யப்பட்டதால் தமிழகத்தின் புதிய கவர்னராக ஆர்.என்.ரவி நியமனம் செய்யப்பட்டார். தமிழக ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டதில் இருந்து ஆர்.என்.ரவி தொடர்ந்து பிசியாக இருந்து வந்தார்.

கடந்த சில வாரமாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை அடுத்தடுத்து தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் சந்தித்தனர். தொடர்ந்து தமிழக அரசை குற்றம்சாட்டி வரும் தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்து பேசினார்.

Tamil Nadu Governor RN Ravi met Prime Minister Narendra Modi in the capital Delhi today. This is the first time RN Ravi has met Prime Minister Modi since he took over as the Governor of Tamil Nadu