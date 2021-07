மேகதாது விவகாரம்: ''நமக்கு சாதகமான பதில் வரும்''.. மத்திய அமைச்சரை சந்தித்தபின் துரைமுருகன் பேட்டி!

Delhi

டெல்லி: காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட ஒன்றிய அரசு அனுமதிக்காது என்று ஒன்றிய அமைச்சர் ஷெகாவத் தன்னிடம் தெரிவித்ததாக அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறினார். காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட கர்நாடக அரசு முயற்சித்து வருகிறது.

விரைவில் மேகதாது அணை கட்டியே தீருவோம் என்று கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா தெரிவித்தார். இதற்கு தமிழ்நாடு தரப்பில் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு இருந்து வருகிறது.

கர்நாடகாவின் இந்த செயல் இரு மாநில நல்லுறவுக்கும் நல்லதல்ல என்று தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்தார். ஆனாலும் கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா, இதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று பிடிவாதமாக இருக்கிறார்.

Tamil nadu Minister Duraimurugan said Union Minister Shekhawat had told him that the Union government would not allow the construction of the Megha Dadu Dam across the Cauvery