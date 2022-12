40,000 பேர்..காங்கிரஸால் நாளை குலுங்கும் டெல்லி.. ராகுல் யாத்திரையில் கமல் உள்பட பல தலைகள் பங்கேற்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜேடோ யாத்திரை நாளை தலைநகர் டெல்லியில் நுழைய உள்ளது. மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட ஏராளமான தலைவர்களை சேர்த்து மொத்தம் 40 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் பங்கேற்க உள்ளதால் காங்கிரஸ் கட்சியினர் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.

காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்திலும், 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் செல்வாக்கை மீட்கும் வகையிலும் ராகுல் காந்தி ‛பாரத் ஜோடோ யாத்திரை' மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த யாத்திரை கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை 12 மாநிலம், 2 யூனியன் பிரதேசம் வழியாக 150 நாட்கள் வரை நடைபெற உள்ளது.

English summary

Rahul Gandhi's Bharat Jado Yatra will enter capital Delhi tomorrow. The Congress party is excited as a total of more than 40,000 people are expected to participate, including the leader of the People's Justice Center, Kamal Haasan.