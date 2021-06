ஆரம்பமே பிரச்சனை.. இந்தியாவுக்கான ட்விட்டர் குறை தீர்க்கும் அதிகாரி திடீரென பதவி விலகல்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் ட்விட்டரை பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து வரும் புகார்களைத் தீர்க்க புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளின்படி தற்காலிக குறைதீர்க்கும் அதிகாரியை ட்விட்டர் நிறுவனம் நியமித்து இருந்தது. இந்நிலையில் திடீரென அவர் அந்த பதவியில் இருந்து விலகி உள்ளது சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அண்மையில் ட்விட்டர் நிறுவனம் இந்தியாவுக்கான இடைக்கால மக்கள் குறை தீர்க்கும் அதிகாரியாக தர்மேந்திர சதுர் என்பவரை பதவியில் நியமித்தது. ஆனால் திடீரென அவர் அந்த பதவியில் இருந்து விலதாக ட்விட்டர் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. என்ன காரணம் என்பது குறித்து ட்விட்டர் விளக்கம் அளிக்க மறுத்துவிட்டது.

தகவல் தொழில்நுட்பம் (இடைநிலை வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா நெறிமுறைகள் குறியீடு) சட்டம் 2021 இன் கீழ் ட்விட்டர் நிறுவனம் இனி குறை தீர்க்கும அதிகாரி என அவரது பெயரைக் காண்பிக்காது.

Dharmendra Chatur, who was recently appointed as interim resident grievance officer for India by Twitter, has quit from the post. The social media company’s website no longer displays his name, as required under Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021. Twitter declined to comment on the development.