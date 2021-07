மத்திய அமைச்சர்கள் ரமேஷ் பொக்ரியால் உள்பட 4 பேர் அடுத்தடுத்து ராஜினாமா .

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : மத்திய அமைச்சர்கள் ரமேஷ் பொக்ரியால், தாவர்சந்த் கெலாட், சந்தோஷ் கங்வார் மற்றும் தேபஸ்ரீ சவுத்ரி ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

மத்திய கல்வி அமைச்சர் ரமேஷ் போக்ரியால் மோடியின் அமைச்சரவையில் இருந்து விலகி உள்ளார், அமைச்சரவை விரிவாக்கம் நடைபெற உள்ள நிலையில் அவர் கல்வி அமைச்சிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதாக டெல்லி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் ஹரித்வார் நாடாளுமன்ற தொகுதி எம்.பி.யான போக்ரியால், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசில் ஏழு ஆண்டுகள் அமைச்சராக இருந்துள்ளார். பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அமைச்சரவை விரிவாக்கம் காரணமாக அவர் பதவி விலகி உள்ளார். 2019 ஆம் ஆண்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு மீண்டும் வந்த பின்னர் அமைச்சர்கள் குழுவின் முதல் விரிவாக்கம் இதுவாகும்.

English summary

Union Education Minister Ramesh Pokhriyal has been dropped from the Modi Cabinet. Earlier today, Union Minister Debasree Chaudhuri was relieved from the Cabinet, On Tuesday, Union Minister Thaawarchand Gehlot was appointed as Governor of Karnataka. Gehlot held the portfolio of Minister for Social Justice and Empowerment.