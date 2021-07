இந்தியாவில் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி எப்போது?.. குட் நியூஸ் சொன்ன மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் ஒருவழியாக கொரோனா வைரஸின் இரண்டாவது அலை இறுதி கட்டத்தை நோக்கி பயணித்து வருகிறது. இப்போதுதான் நல்ல செய்தியே வர ஆரம்பித்துள்ள நிலையில் விரைவில் 3-வது அலை தொடங்கும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் குண்டை தூக்கி வீசியுள்ளனர்.

அதுவும் கொரோனா 3-வது அலை குழந்தைகளை அதிகமாக தாக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் ஆணித்தரமாக கூறுகின்றனர்.

English summary

According to reports, Health Minister Mansuk Mandavia has told BJP MPs that the children will be vaccinated from next month. Dr. Gularia, the director of AIIMS, made the same point