உ.பி. வன்முறை.. அமித்ஷாவுடன் மத்திய அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ரா சந்திப்பு.. பதவி விலக முடிவு?.. பரபர தகவல்

டெல்லி: உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூரில் நடந்த வன்முறை தொடர்பாக மத்திய இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ரா பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் அருகே உள்ள மத்திய இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் கிராமத்தில் நிகழ்ச்சி நடைபெற இருந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் பா.ஜ.க தலைவர்களுக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டி விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினார்கள்.

உ.பி. என்ன பாகிஸ்தானிலா இருக்கிறது?.. எங்களை ஏன் தடுக்கிறீர்கள்.. ஆதித்யநாத் அரசுக்கு ராவத் கேள்வி!

English summary

Union Minister Ajay Mishra is reportedly set to resign in connection with the violence in Lakhimpur, Uttar Pradesh. Will Ajay Mishra resign? This will be known in a few days