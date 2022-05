கெத்தா..! வேட்டி சட்டையில் கேன்ஸ் விழாவில் மாஸ் காட்டிய எல்.முருகன்! கூட இருப்பது யாருனு தெரியுதா..?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் வேட்டி சட்டையில் நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் பார்த்திபனுடன் நிற்கும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரப்பட்டு வருகிறது. இந்த புகைப்படத்தை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் எல்.முருகன் பகிர்ந்துள்ளார்.

உலகப் புகழ் பெற்ற 'கேன்ஸ் திரைப்பட விழா 2022' பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள கான் நகரில் மே 17-ஆம் தேதி தொடங்கி பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது.

உலகில் மிகுந்த செல்வாக்கும், மதிப்பும் உள்ள இந்த விழா மே 28-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. பதினொரு நாள் தொடர்ந்து நடைபெறும் இந்த விழாவில் உலகில் பல்வேறு மொழிகளில் உள்ள ஆவணப்படம், திரைப்படம் உள்ளிட்டவை திரையிடப்பட்டு வருகின்றன.

சிவப்பு கம்பள வரவேற்பில் மேலாடையின்றி ஓடிய பெண்! கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் பரபரப்பு! பின்னணி இதுதான்

English summary

Photos of Union Minister L. Murugan in Vesti shirt with actor and director Parthiban at the Cannes Film Festival are spreading fast on social media. L. Murugan shared this photo on his Twitter page.