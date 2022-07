ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில்: இந்தியா நிரந்தர மெம்பராக 4 நாடுகள் ஆதரவு! சீனா எதிர்ப்பு! அமைச்சர் தகவல்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா சார்பில் நிரந்தர உறுப்பினர்கள் அமர்த்தப்படுவதற்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் இந்த கோரிக்கையின் மீது சமீபத்தில் விவாதம் நடைபெற்றது.

இதில், ஏற்கெனவே நிரந்தர உறுப்பினர்கள் உள்ள நாடுகள் வாக்களிக்க வேண்டும். அந்த வகையில் ஏற்கெனவே நிரந்தர உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ள 5 நாடுகளில் 4 நாடுகள் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளதாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் சீனா இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கவில்லை என்று வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸால் தான் 3 தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்துள்ளோம்.. கர்நாடக தலைவர் பரபர பேச்சு- சர்ச்சை

English summary

While the US, Britain, France and Russia have voted in favor of India joining the UN Security Council, China has voted against it. Union Minister of State Muralitharan's explanation in Parliament.