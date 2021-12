பிபின் ராவத் மறைவு.. குடியரசு துணைத்தலைவர், ராஜ்நாத் சிங், அமித்ஷா , ராகுல் காந்தி இரங்கல்!

Delhi

டெல்லி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள வெலிங்டன் பயிற்சி மையத்திற்கு செல்ல முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கோவைக்கு வந்தனர். சூலூரிலிருந்து வெலிங்டன் பயிற்சி மையத்திற்கு எம்ஐ ரக விமானத்தில் அவர்கள் சென்றனர்.

வெலிங்கடன் பயிற்சி மைய ஹெலிபேடை நெருங்க 10 கி.மீ. தூரம் இருந்த நிலையில் காட்டேரி எனும் அடர்ந்த காட்டு பகுதி அருகே ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானது. இந்த கோர விபத்தில் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி மதுலிகா ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

பிபின் ராவத்தின் மறைவுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட பலர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், பாதுகாப்புப் படைத் தலைவர் ஜெனரல் பிபின் ராவத், அவரது மனைவி ஸ்ரீமதியின் துயர மரணம் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் மறைவால் ஆழ்ந்த அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளேன். பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் பேசி எனது ஆழ்ந்த வேதனையை தெரிவித்தேன். இந்த நேரத்தில் எனது எண்ணங்களும் பிரார்த்தனைகளும் பிரிந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் உள்ளன.

குறிப்பிடத்தக்க தலைமைத்துவம் மற்றும் மூலோபாய பார்வைக்கு பெயர் பெற்ற, ஜெனரல் ராவத் நமது பாதுகாப்பு திறன்களுக்கு பெரும் பலத்தை சேர்த்தார் மற்றும் நமது தேசிய பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த ஒரு நட்சத்திர பங்களிப்பை செய்தார். நமது தேசத்திற்கு அவர் ஆற்றிய சிறப்பான சேவை என்றும் நினைவுகூரப்படும் என்று வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார்.

பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்:- தமிழகத்தில் இன்று நடந்த மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமான ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் பாதுகாப்புப் படைத் தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத், அவரது மனைவி மற்றும் 11 ஆயுதப் படை வீரர்களின் திடீர் மரணம் ஆழ்ந்த வேதனையை அளிக்கிறது. பிபின் ராவத் அகால மரணம் நமது ராணுவத்துக்கும் நாட்டுக்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பாகும். ஜெனரல் ராவத் நாட்டிற்காக தைரியத்துடனும் விடாமுயற்சியுடனும் சேவையாற்றினார். முதல் பாதுகாப்புப் படைத் தளபதியாக அவர் நமது ஆயுதப் படைகளின் கூட்டுக்கான திட்டங்களைத் தயாரித்திருந்தார்.

உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா:- நமது ஜெனரல் பிபின் ராவத் ஜியை மிகவும் துயரமான விபத்தில் இழந்துள்ளோம். இது தேசத்திற்கு மிகவும் சோகமான நாள். தாய்நாட்டிற்கு மிகுந்த பக்தியுடன் சேவையாற்றிய துணிச்சலான வீரர்களில் இவரும் ஒருவர். அவரது முன்மாதிரியான பங்களிப்புகள் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. நான் மிகவும் வேதனைப்படுகிறேன். திருமதி மதுலிகா ராவத் மற்றும் 11 ஆயுதப் படை வீரர்களின் சோகமான மறைவுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் எண்ணங்கள் இறந்த குடும்பங்களுடன் உள்ளன. இந்த துயரமான இழப்பை தாங்கும் சக்தியை கடவுள் அவர்களுக்கு வழங்கட்டும். கேப்டன் வருண் சிங் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன்.

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்:- முப்படை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் அவரது மனைவியின் சோகமான மறைவு ஆழ்ந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில வருடங்களாக நாங்கள் நெருக்கமாக இணைந்து பணியாற்றியுள்ளோம். இது நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு.

காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி:- ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் அவரது மனைவியின் குடும்பத்தினருக்கு எனது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது ஒரு எதிர்பாராத சோகம். இந்த கடினமான நேரத்தில் எங்கள் எண்ணங்கள் அவர்களின் குடும்பத்துடன் உள்ளன. உயிரிழந்த மற்ற அனைவருக்கும் இதயப்பூர்வமான இரங்கல்கள். இந்த துயரத்தில் இந்தியா ஒன்றுபட்டு நிற்கிறது.

