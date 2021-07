விஜய் திவாஸ்..கார்கில் போர் வெற்றி தினம் - பாகிஸ்தான் வீரர்களை துவம்சம் செய்த இந்தியா ராணுவம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: கார்கில் போர் வெற்றி தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. நடுங்கும் குளிரில் நாட்டின் எல்லைப்பகுதியில் ஊடுருவிய பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினரை எதிர்த்து வீரத்தோடு போரிட்டு வெற்றியை நாட்டு பரிசளித்தனர் நம் நாட்டு ராணுவ வீரர்கள். அந்த வீரர்களை நினைவு கூறும் வகையிலும் உயிரோடு இருக்கும் கார்கில் வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும் 22வது ஆண்டாக கார்கில் வெற்றி தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே நடந்த போர்களிலேயே 1999ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற கார்கில் போர்தான் இன்று வரை மிகவும் தீவிரமான போர். கார்கில் யுத்தமானது 1999ஆம் ஆண்டு மே 3ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 26ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. பாகிஸ்தானின் ஊடுருவல், இதனை நமது வீரர்கள் கண்டறிந்தது, பின்னர் யுத்தம் நடத்தியது என கார்கில் போர் 3 கட்டங்களைக் கொண்டது.

இந்த போருக்கு ஆபரேசன் விஜய் என்று பெயரிடப்பட்டது. இந்திய படைக்கும், பாகிஸ்தான் படைக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த போரில் பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்களை துவம்சம் செய்து இந்தியா வென்றது. கார்கில் யுத்த காலத்தில் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஒட்டுமொத்த தேசமும் நமது ராணுவ வீரர்களின் பின்னால் அணிவகுத்து நின்றது.

