"இந்திய மகள்களின் எதிர்காலத்தை சூறையாடுகிறோம்!" ஹிஜாப் விவகாரம் பற்றி ராகுல் காந்தி ஆதங்கம்

டெல்லி: கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் அணிந்து கல்லூரிக்கு வர மாணவிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்திய மகள்களின் எதிர்காலத்தை சூறையாடுகிறோம் என‌ ராகுல் காந்தி ட்வீட் செய்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் கடந்த சில மாதங்களாக பியூ கல்லூரிகளில் இஸ்லாமிய பெண்கள் ஹிஜாப் அணிந்து வகுப்பிற்கு வருவது தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிந்து வரும் மாணவிகளை வகுப்பறைக்குள் அனுமதிக்கவில்லை கல்லூரி நிர்வாகம்.

கல்லூரிகளில் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வருவதற்கு, உடுப்பி பகுதியில் உள்ள கல்லூரிகளில் இயங்கி வரும் இந்து அமைப்பை சேர்ந்த மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காவி துண்டு அணிந்து வந்தனர்.

ஹிஜாப் எங்க உரிமை.. அவங்களை விடலைனா நாங்க வரமாட்டோம் -மாணவிகளுக்கு ஆதரவாக குதித்த இஸ்லாமிய மாணவர்கள்

