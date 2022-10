பிரதமர் மோடிக்கு ‛செக்’.. ராகுலை காங்கிரஸ் தலைவராக்க விரும்பினோம்.. ரகசியம் உடைத்த அசோக் கெலாட்

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய தலைவராக மல்லிகார்ஜூன கார்கே பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், ‛‛ராகுல் காந்தி மீண்டும் காங்கிரஸ் தலைவராக வர வேண்டும் என நாங்கள் விரும்பினோம். ஏனென்றால் அவர் மட்டுமே பாஜக மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ராகுல் காந்தியால் மட்டுமே சவால் விடுக்க முடியும். பாரத் ஜோடோ யாத்திரை மூலம் ராகுல் காந்தி மெசேஜ் அனுப்பி வருகிறார்'' என ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் பகிரங்கமாக கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியில் புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அக்டோபர் 17 ல் நடந்தது. இதில் பதிவான ஓட்டுக்கள் அக்டோபர் 19ல் எண்ணப்பபட்டு முடிவுகள் வெளியாகின.

இதில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் மாநிலங்களவை எம்பியுமான மல்லிகார்ஜூன கார்கே வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திருவனந்தபுரம் எம்பி சசிதரூர் தோல்வியடைந்தார்.

