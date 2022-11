டெல்லி 'வெல் விஷர்ஸ்'.. அண்ணாமலை அப்படி.. கணக்கு இடிக்குதே? எடப்பாடி அவுட்டா? வெடி வைத்த தினகரன்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டெல்லியில் இருந்து தன்னிடம் கூட்டணி தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதை சூசகமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார் அமமுக பொதுச் செயலாளர் தினகரன்.

டெல்லியில் இருந்து சில நலம் விரும்பிகள், கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலிலேயே கூட்டணிக்கு வருமாறு அழைத்தார்கள், அப்போது சில சுயநலவாதிகளால் அது முடியாமல் போனது.

இப்போதும் டெல்லியில் இருக்கும் அந்த நலம் விரும்பிகளுக்காகத்தான் கூட்டணி பற்றி பேசி வருகிறேனே தவிர, சுயநலவாதிக்காக அல்ல என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லி பாஜக தலைமை 2024 தேர்தலுக்கான கூட்டணியை அமைக்க இப்போதே வேகம் காட்டி வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அதனை உறுதி செய்திருக்கிறார் டிடிவி தினகரன்.

English summary

AMMK general secretary TTV Dinakaran has hinted that talks are going on with him regarding the alliance from Delhi. TTV Dhinakaran said that he is talking about the alliance only for those well-wishers who are in Delhi.