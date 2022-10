காம்பியாவில் 66 சிறார்கள் பலி! அந்த டானிக் இந்தியாவில் விற்பனையா? மத்திய அரசு பரபர விளக்கம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காம்பியாவில் இந்திய நிறுவனங்களின் இருமல் டானிக்குகள் எடுத்துக் கொண்ட சில குழந்தைகள் உயிரிழந்து உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில், இது குறித்த மத்திய அரசு இப்போது முக்கிய விளக்கத்தை அளித்து உள்ளது.

ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் உலக சுகாதார அமைப்பு சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. உலக சுகாதார அமைப்பின் இதுபோன்ற பணிகளால் தான் அங்குப் பல மரணங்கள் தடுக்கப்பட்டு உள்ளன.

இந்தச் சூழலில் மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான காம்பியாவில் அடுத்தடுத்து குழந்தைகளை உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியது. இது தொடர்பாக உலக சுகாதார அமைப்பு விசாரணை நடத்தியது.

English summary

Central govt explanation on WHO alert for 66 child deaths in Gambia: WHO says 4 India-made cough syrups is reason for 66 child deaths in Gambia.