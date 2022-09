நீங்க போனா என்ன? "கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி" வேற.. குலாம் நபியை மறைமுகமாக தாக்கிய ஜெய்ராம் ரமேஷ்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் சிலர் தொடர்ந்து கட்சியை விட்டு விலகிய நிலையில் குலாம் நபி ஆசாத் கட்சியிலிருந்து விலகியது காங்கிரஸ் மட்டுமல்லாது தேசிய அரசியல் கட்சிகளிடையேயும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் ஆசாத் குறித்து கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஜெய்ராம் ரமேஷ் விமர்சனம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீரின் குலம் நபி ஆசாத்தின் சொந்த கிராமத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டத்தின் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்ட ஜெய்ராம் ரமேஷ் ஆசாத் குறித்து இலைமைறை காயாக விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

(காங்கிரஸிலிருந்து விலகிய குலாம் நபி ஆசாத்தை இலைமறை காயாக விமர்சித்த ஜெய்ராம் ரமேஷ்): Jairam Ramesh said the ground reality of J&K Congress is different, not what is manufactured by those sitting in Delhi at ‘Modi Sarkar sanctioned bungalows’.