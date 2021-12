பூஸ்டர் டோஸ் என்ற வார்த்தையை சொல்லாத மோடி.. அது என்ன 'Precaution Dose'? பின்னணியில் முக்கிய காரணம்!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் ஜனவரி 10 ம் தேதி முதல் முன்கள பணியாளர்கள், மருத்துவ பணியாளர்கள், உடல் உபாதைகள் கொண்ட வயதானவர்கள் ஆகியோருக்கு "முன்னெச்சரிக்கை டோஸ்கள்" எனப்படும் மூன்றாவது டோஸ் வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்தார்.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. ஓமிக்ரான் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 451 ஐ தாண்டி உள்ளது. இந்த நிலையில் நேற்று இரவு நாட்டு மக்கள் முன்னிலையில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.

இனி 15-18 வயது உள்ளவர்களுக்கு Vaccine.. என்ன வேக்சின் தரப்படும்? எப்படி செலுத்தப்படும்? முழு விபரம்

நாட்டில் ஓமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் திடீரென அவர் மக்கள் முன் உரையாற்றி கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிவித்தார். இதில் இந்தியாவில் 15-18 வயது கொண்டவர்களுக்கு கொரோனா வேக்சின் வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

