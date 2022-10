அட ட்விஸ்ட்டு.. “கார்கேயின் வெற்றி காங்கிரஸின் வெற்றி”.. வீட்டுக்கே போய் வாழ்த்துச் சொன்ன சசி தரூர்!

Delhi

டெல்லி : காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் மல்லிகார்ஜூன கார்கேயின் வெற்றி, காங்கிரஸ் கட்சியின் வெற்றி என்று அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த சசி தரூர் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு நடந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுகள் இன்று எண்ணப்பட்டன. இதில் மல்லிகார்ஜூன கார்கே 7,897 ஓட்டுகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

இதையடுத்து, உடனடியாக மல்லிகார்ஜூன கார்கேவுக்கு தொலைபேசியில் வாழ்த்துச் சொன்ன சசி தரூர், பின்னர், கார்கேவின் வீட்டுக்கே சென்றும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சசி தரூர், தேர்தலில் அதிருப்தியில் போட்டியிடவில்லை. மாற்றத்திற்காகவே போட்டியிட்டேன். கார்கேயின் வெற்றி காங்கிரஸின் வெற்றி எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Shashi Tharoor congratulated Mallikarjun Kharge for winning the Congress president election. Shashi tharoor, who contested against Mallikarjun Kharge, said that the victory of the Kharge is the victory of the Congress party.