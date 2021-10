இந்தியா, பல நாடுகளில்.. வாட்ஸ் அப், இண்ஸ்டாகிராம் மற்றும் பேஸ்புக் சேவைகள் முடக்கம்.. இதுதான் காரணம்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியா உள்பட உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் வாட்ஸ் அப், இண்ஸ்டாகிராம் மற்றும் பேஸ்புக் சேவைகள் 20 நிமிடத்துக்கும் மேலாக முடங்கி உள்ளன. சேவைகளை தொடர்ந்து வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக வாட்ஸ்-அப் வெளியிட்ட அறிக்கையில் விளக்கம் அளித்துளளது.

இன்றைய நவீன உலகில் பேஸ்புக்(Facebook), இண்ஸ்டாகிராம் (Instagram) மற்றும் வாட்ஸ் (WhatsApp) உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தாதவர்களை விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம். இதனை பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியாது என்ற நிலைக்கு வந்து விட்டோம்.

செய்திகளை அறிந்து கொள்ளவும், ஒருவருக்கு செய்திகளை அனுப்பவும், புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளவும் மிகவும் உதவிகரமாக உள்ளன.

English summary

WhatsApp, Instagram and Facebook services have been paralyzed for more than 20 minutes in various parts of the world, including India. WhatsApp said in a statement that it was taking steps to continue providing the services