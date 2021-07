தடுப்பூசிகள் எங்கே?... தேசத்தின் மனதை, மக்களின் மனதை புரிந்து கொண்டவரா? மோடியைக் கேட்கும் ராகுல்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி மந்தமாக நடந்து வருகிறது என ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார். தடுப்பூசி மேலாண்மையிலும் மத்திய அரசு தோல்வி அடைந்துவிட்டதாக விமர்சித்து வரும் ராகுல் காந்தி, தடுப்பூசிகள் எங்கே #WhereAreVaccines என்ற ஹேஸ்டேக்குடன் அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மாதத்தின் கடைசி ஞாயிறன்று பிரதமர் மோடி மக்களுக்கு வானொலி மூலம் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றி வருகிறார். இன்றைய தினமும் பிரதமர் மோடி மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றினார்.

அதைக் குறிப்பிட்டுள்ள ராகுல்காந்தி, நாட்டில் மக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி ஏன் வேகப்படுத்தப்படவி்ல்லை என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கேரளாவின் மாபெரும் சாதனை..ஒரே நாளில் 4.50 லட்சம் பேருக்கு வேக்சின்.. தீவிர நடவடிக்கையில் வீணா ஜார்ஜ்

English summary

Rahul Gandhi used the hashtag "Where Are Vaccines" to question the government on the inoculation rate.If you understand the mind of the country Such was not the situation of vaccination Rahul Gandhi Tweets.