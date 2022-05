என்னாது கைலாசா தீவில் நித்யானந்தா இல்லையா?.. அது எல்லாமே கப்ஸா? உண்மை என்ன?

Delhi

டெல்லி: பனி படர்ந்த மலைகள், மன நிம்மதியை கொடுக்கும் கடல்களுக்கு மத்தியில் இருப்பதாக நித்யானந்தா ஒவ்வொரு முறையும் கூறி வருகிறார். அப்படி அவர் எங்குதான் இருக்கிறார் என்ற கேள்வி எழுகிறது.

திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்தவர் நித்யானந்தா. இவர் தன்னை பரமசிவனின் அவதாரம் என கூறிக் கொண்டு பிடதியில் ஆசிரமத்தை தொடங்கினார். சித்து விளையாட்டுகளை கற்று தேர்ந்த இவருக்கு பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்தது.

இதையடுத்து 2010ஆம் ஆண்டு நடிகை ரஞ்சிதாவுடன் படுக்கை அறையில் நித்யானந்தா இருக்கும் காட்சிகள் வீடியோ வெளியானது. அதிலிருந்து அவர் நிறைய சர்ச்சைகளில் சிக்கினார்.

Where is Nithyananda? He is not in Kailasa?, he is in South Pacific islands? sources says.