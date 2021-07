உ.பி. யோகி அரசு மீது பிராமணர்களுக்கு செம கோபம்.. "12% ஓட்டாச்சே.." பதறும் பாஜக.. வளைக்கும் கட்சிகள்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் பாஜக அரசு மீது பிராமண சமுதாயத்தினர் அதிருப்தியில் உள்ளனர். எனவே அவர்களின் வாக்கு வங்கியை தக்க வைத்துக் கொள்ள பாஜக முயற்சிகளை ஆரம்பித்துள்ளது.

இன்னொரு பக்கம் இந்த அதிருப்திகளை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள சமாஜ்வாதி மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் பிராமண சமுதாயத்தை நோக்கி முன்னெடுப்புகளை துவங்கியுள்ளன.

மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிட்டால், உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பிராமணர்கள் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகம். பெரும் மக்கள் தொகை கொண்ட அந்த மாநிலத்தில் சுமார் 12% பிராமண சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வாழ்கிறார்கள் . எனவேதான் அவர்கள் ஓட்டு என்பது ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. சில தொகுதிகளில் 20 சதவீதம் வரை பிராமணர்கள் வாக்குகள் இருக்கின்றன.

கடுமையாக விமர்சித்த உச்ச நீதிமன்றம்.. உ.பியில் கன்வார் யாத்திரை ரத்து.. ஆதித்யநாத் முடிவு!

English summary

Uttar Pradesh assembly election 2022: Brahmin community is upset with Yogi Adityanath' BJP government in Uttar Pradesh due to various atrocities and encounters. In this juncture every opposition parties including Samajwadi and Bahujan samaj party and Congress trying to woo, Brahmin community votes by doings meetings. Brahmins vote share in Uttar Pradesh is around 12 percentage, says statistics, this is the reason why every party is trying to woo their votes.