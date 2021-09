தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த 7 மாதம் அவகாசம் தர முடியாது: உச்சநீதிமன்றம் உறுதி

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்ற தேர்தல், சட்டசபை தேர்தலை நடத்தும் போது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த முடியாதா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள உச்சநீதிமன்றம், தேர்தலை நடத்த 7 மாதங்கள் கால அவகாசம் தர முடியாது என்று, தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த 7 மாதம் அவகாசம் கோரி மாநில தேர்தல் ஆணையம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது. இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், நாடாளுமன்றம், சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்தும் போது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த முடியாதா? என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

English summary

The apex court has questioned that you are conducting parliamentary and assembly elections but why not municipal and local elections, and saying it cannot be given 7 months to hold elections.