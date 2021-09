அசைன்மெண்ட் தந்த பாஜக.. பறக்கும் ரிப்போர்ட்கள்.. கலங்கும் எம்எல்ஏக்கள்.. 7 மாநில தேர்தல் பரபரப்பு

Delhi

oi-Hemavandhana

டெல்லி: விரைவில் 7 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடக்க போகிறது.. இதையடுத்து பாஜக இப்போதே தேர்தல்களை சந்திக்க தயாராகி வருவதுடன், சில அதிரடிகளையும் சத்தமில்லாமல் எடுத்து வருகிறது.

2024-ல் நடைபெறவிருக்கும் எம்பி தேர்தலில் மோடி தலைமையிலான பாஜக-வை மத்தியில் ஆட்சியிலிருந்து அகற்றுவதற்கான வலுவான கூட்டணியை அமைக்க எதிர்க்கட்சிகள் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றன.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்: தமிழக தேர்தல் ஆணையத்துக்கு 4 மாதம் அவகாசம் வழங்கியது உச்சநீதிமன்றம்!

அதேசமயம், 7 மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் வர உள்ளது.. இந்த 7 மாநிங்களையும் கைப்பற்றும் யுக்தியை பாஜக மேலிடம் எடுத்து வருகிறது..

English summary

Will BJP Win in Seven State Elections and what will Congress do the next