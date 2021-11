நாட்டில் விரைவில் அடுத்த அலை? ஐரோப்பாவில் புதிய உச்சத்தில் கொரோனா கேஸ்கள்.. இந்தியாவுக்கான வார்னிங்?

Delhi

டெல்லி: ஐரோப்பிய நாடுகளில் வைரஸ் பாதிப்பு தற்போது மீண்டும் அதிகரித்துள்ள நிலையில், அதேநிலை மீண்டும் இந்தியாவிலும் ஏற்படுமோ என்ற அச்சமும் அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே உலகெங்கும் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வந்தது. இதனால் வைரஸ் பாதிப்பு endemic நிலையை அடைந்துவிட்டதாகவே பலரும் கருதினர்.

இருப்பினும், தற்போது ஐரோப்பாவில் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் ஊரடங்கில் மீண்டும் கூடுதல் தளர்வுகளை அமல்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளன.

English summary

While Europe has become the epicentre of the pandemic again, with several countries rushing to reimpose lockdowns as Covid-19 cases see an alarming rise, the situation back home is not so worrisome.