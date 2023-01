டெல்லியை உலுக்கிய இளம் பெண் பலி.. "ரோடெல்லாம் தரதரவென இழுத்து.." பின்னணியில் பாஜக புள்ளி: ஆம் ஆத்மி

Delhi

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் இளம்பெண் ஒருவர் காரில் பல கி.மீட்டர் தொலைவுக்கு இழுத்துச்செல்லப்பட்டு உயிரிழந்த வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளி ஒருவர் பாஜக பிரமுகர் என்றும் டெல்லி காவல் துறை இதை திட்டமிட்டு மறைப்பதாகவும் ஆம் ஆத்மி கட்சி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது. ஆம் ஆத்மியின் இந்த குற்றச்சாட்டிற்கு பாஜகவும் பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியிருந்த நேற்று அதிகாலை நேரத்தில் டெல்லியில் நடைபெற்ற ஒரு சம்பம் பெரும் ரணத்தை கொடுத்துள்ளது.

டெல்லியின் சுல்தான்புரி பகுதியில் 20 வயதே ஆன இளம்பெண் ஒருவர் தனது ஸ்கூட்டி பைக்கில் வெளியே சென்று விட்டு அதிகாலை வீடு திரும்பியுள்ளார். அப்போது இளம்பெண் வந்த ஸ்கூட்டி மீது மாருதி பெலேனா கார் ஒன்று மோதியது. மோதியதோடு நிற்காமல் அந்த கார் சென்றுள்ளது. இதில் காரில் சிக்கிய இளம்பெண் பல கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு சாலையில் தரதரவென இழுத்து செல்லப்பட்டுள்ளார்.

The Aam Aadmi Party has made a sensational allegation that one of the culprits involved in the death of a young woman who was dragged for several kilometers by a car in the capital Delhi is a BJP figure and that the Delhi Police Department is planning to cover it up. BJP has also responded to this accusation of AAP.