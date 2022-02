'பிகினியோ; ஜீன்ஸோ.. தான் விரும்புவதை அணிய பெண்களுக்கு உரிமை உண்டு'.. பிரியங்கா காந்தி அதிரடி ட்வீட்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: பெண்களை துன்புறுத்துவதை நிறுத்துங்கள் என்று கர்நாடகா ஹிஜாப் விவகாரம் குறித்து பிரியங்கா காந்தி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். தான் விரும்பும் உடைகளை அணிய பெண்களுக்கு உரிமை உள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலம் மங்களூரில் உள்ள இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு வருவதற்கு எதிராக சில இந்து அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தினர்.இதனால் இஸ்லாமிய மாணவ, மாணவியர்கள், குல்லா, ஹிஜாப், பருதா, புர்கா போன்றவை அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு வரத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

English summary

Priyanka Gandhi comments on the issue of Karnataka hijab: Stop harassing women. He has said that women have the right to wear the clothes they want. Priyanka Gandhi is currently commenting on the issue while Congress MP Rahul Gandhi has already commented on the matter