100 சதவீதம்.. விரைவில் யோகி ஆதித்யநாத் பிரதமர்.. பாகிஸ்தான் நாடே இருக்காது.. பிரபல ஜோதிடர் கணிப்பு

டெல்லி: ராமர்கோவில் கட்டுவதை சரியாக கணித்து கூறிய பிரபல ஜோதிடர், உத்தர பிரதேச மாநில முதல் அமைச்சராக உள்ள யோகி ஆதித்யநாத் விரைவில் பிரதமராவார் எனவும், 2039க்குள் பாகிஸ்தான் என்ற நாடே இருக்காது எனவும் கணித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் உள்ள பிரபல ஜோதிடர்களிடம் ஒருவர் அனிருத் குமார் மிஸ்ரா. இவர் அரசியல் சார்ந்து பல்வேறு கணிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். இதில் ஏராளமான கணிப்புகள் சரியாக நடந்துள்ளன.

அந்த வகையில் ராமர்கோவில் கட்டுவது, 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக அவர் கணித்து கூறிய விஷயங்கள் உண்மையானது. தற்போதும் தொடர்ந்து அவர் பல்வேறு கணிப்புகளை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.

English summary

The famous astrologer who correctly predicted the construction of Ram temple, has predicted that Yogi Adityanath, who is the Chief Minister of Uttar Pradesh, will soon become the Prime Minister and by 2039 there will be no country called Pakistan.