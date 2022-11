முகத்த பாக்க முடியலையே..கதறித் துடித்த உறவினர்கள்! நரபலி கொடுக்கப்பட்ட பத்மா உடல் சொந்த ஊரில் தகனம்!

Dharmapuri

oi-Vignesh Selvaraj

தருமபுரி : கேரளாவில் கொடூரமாக வெட்டி நரபலி கொடுக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பத்மாவின் உடல் நேற்று அவரது சொந்த ஊரில் தகனம் செய்யப்பட்டது. இறுதிச் சடங்கின்போது, பத்மாவின் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் கதறி அழுதனர்.

பத்மாவின் உடல் பாகங்கள் அழுகிய நிலையில் இருந்ததால், டி.என்.ஏ. பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இதனால் அவருடைய உடல் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்வதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது.

நரபலி கொடுக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பத்மாவின் உடல் டி.என்.ஏ பரிசோதனைக்கு பிறகு நேற்று அவரது குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

கேரளா மாநிலம் பத்தனம்திட்டாவில் நரபலி கொடுக்கப்பட்டு பத்மா, ரோஸ்லி ஆகியோர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டனர். 2 பேரும் எப்படி நரபலி கொடுக்கப்பட்டார்கள் என்பது குறித்த பகீர் கிளப்பும் தகவல்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின.

56 துண்டுகளான ரோஸ்லின்.. 5 துண்டுகளான பத்மா.. குங்குமம் பூசப்பட்ட பை.. வெலவெலக்கும் கேரளா நரபலி

English summary

The body of Padma who was brutally hacked to death in Kerala as a human sacrifice, was cremated in her hometown yesterday. During the funeral, Padma's family and relatives wept.