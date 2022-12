மயானத்திற்கு பாதை.. உயர்நீதிமன்றத்தை நாடி தீர்வு பெற்ற கிராமம்.. நீதிமன்றம் வழங்கிய முக்கிய உத்தரவு

Dharmapuri

oi-Halley Karthik

தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் ஆதி திராவிடர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மயானத்திற்கு சாலை வசதி அமைக்கக் கோரிய வழக்கில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, மயானத்திற்கு சாலை அமைக்க ஆதி திராவிட நலத்துறை சிறப்பு தாசில்தார்க்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தர்மபுரி மாவட்டத்தின் ஜருகு மானியதஹள்ளி கிராமத்தில் நீண்ட காலமாக கண்மணி என்பவர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். இந்த கிராமத்தில் ஆதி திராவிடர் சமூகத்தை சேர்ந்த சுமார் 400 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் இவர்களுக்கான போக்குவரத்து வசதி என்பது ஒரு கி.மீக்கு முன்னரே முடிந்துவிடும். பெரும்பாலான கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து வசதி இவ்வாறுதான் இருக்கும் நிலையில் இந்த கிராமத்தில் இக்குறிபிட்ட ஒரு கி.மீ தொலைவிலான சாலை என்பது முற்றிலும் பயணத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் இருப்பதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

இது குறித்து தொடர்ந்து புகார் கூறி வந்திருக்கின்றனர். இந்த சாலை பள்ளமும் மேடுமாக இருப்பதால் இந்த வழியாக பயணிப்போர் பலர் தவறி விழுந்து படுகாயமடைந்துள்ளனர் என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். இது ஒருபுறம் இருக்க மறுபுறம் மயானத்திற்கான பாதை பெரும் பிரச்னையாக உருவெடுத்திருக்கிறது. இந்த பாதையும் மிக மோசமாக இருப்பதாலும், பாதையில் ஆக்கிரமிப்புகள் இருப்பதாலும் பிணத்தை முறையாக சுடுகாட்டுக்கு கொண்டு செல்ல முடியவில்லை என்று கூறி வருகின்றனர்.

உரிமையியல் வழக்கு தொடுப்பது அடிப்படை உரிமை.. யாராலும் பறிக்க முடியாது.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி

English summary

The Madras High Court has directed the Special Tahsildar of the Adi Dravida Welfare Department to remove the encroachments and construct a road to the cemetery in Dharmapuri district in a case where a road facility was requested for the cemetery reserved for Adi Dravidians.