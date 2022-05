சின்னப்பையனுடன் சங்கீதா.. அதுவும் வாசற்படியிலயே.. அதிர்ந்த போலீஸ்.. கைக்குழந்தையை தவிக்கவிட்ட கொடுமை

Dharmapuri

oi-Hemavandhana

தர்மபுரி: கட்டிய கணவனையும், கைக்குழந்தையையும் தவிக்கவிட்டுவிட்டு, கள்ளக்காதலனுடன் ஓடிய சங்கீதாவின் வாழ்வு துயரத்தில் முடிந்துள்ளது..!

தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பாரப்பட்டி அருகே உள்ள கிட்டம்பட்டியை சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார்... இவர் ஒரு கட்டிட மேஸ்திரி. மனைவி பெயர் சங்கீதா.. 20 வயதாகிறது.

இவர்களுக்கு திருமணம் நடந்து 2 வருடங்கள் ஆகிறது.. இந்த தம்பதிக்கு 11 மாதத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது. கணவன்-மனைவி 2 பேருமே திருப்பூரில் தங்கி கட்டிட வேலை செய்து வந்தனர்.

what happened to the lovers at the dharmapuri police station and inquiry is going on it போலீஸ் ஸ்டேஷனில் விஷம் குடித்து காதல் ஜோடி உயிரிழந்தது