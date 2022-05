உண்மையான வில்லேஜ் விஞ்ஞானி நீங்க தான் பாஸ்! பிளாஸ்டிக் பையில் இருந்து பெட்ரோல்! அசத்திய கார்த்திக்.!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் பிளாஸ்டிக்‌ கவர் கழிவுகளில் இருந்து பெட்ரோல் தயாரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு அதில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளார். மேலும் தொடர்ந்து இதுகுறித்த ஆய்விலும் ஈடுபட்டுள்ளார். தற்போது அவருக்கு சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.

பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து பெட்ரோல்: சாதனை படைத்த திண்டுக்கல் மாணவன்!

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே உள்ளது பாலசமுத்திரம் பேரூராட்சி. இங்கு வசித்து வரும் வைகுந்தம் - தேவி தம்பதிக்கு கார்த்திக் என்ற மகன் உள்ளார். இவர் பழனி அருள்மிகு பழனியாண்டவர் ஆண்கள் கலைக் கல்லூரியில் வேதியியல் பிரிவில் முதுநிலை இறுதிஆண்டு படித்து வருகிறார்.

இவர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பிளாஸ்டிக் கழிவுகளில் இருந்து வாகன எரிபொருள் தயாரிக்கும் ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.இந்நிலையில் கார்த்திக் எடுத்துவந்த முயற்சியில் தற்போது வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

English summary

A college student from Palani in Dindigul district has tried and succeeded in making petrol from plastic-covered waste. He is also involved in the study.