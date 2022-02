அடுத்தடுத்து திமுகவுக்கு தாவும் அதிமுக வேட்பாளர்கள்..கடைசி நேரத்தில் தலைவலியால் கலக்கத்தில் கழகம்..!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல்: நாளை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மாநகராட்சி,நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி வார்டுகளில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர்கள் கொத்து கொத்தாக கடைசி நேரத்தில் திமுகவுக்கு தாவி வருவது பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு மிகக் குறுகிய இடைவெளியில் உள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி, ஒட்டன்சத்திரம், பழனி, கொடைக்கானல் நகராட்சி, எரியோடு, ஆத்தூர், நத்தம், வடமதுரை உள்ளிட்ட பேரூராட்சிகளுக்கும் நாளை வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது.

காலை வாரிய 'அதிமுக’வேட்பாளர்..திடீர் ட்விஸ்டால் தேர்தலில் சுயேட்சைக்கு லக்..திண்டுக்கல் பரிதாபங்கள்

English summary

AIADMK candidates contesting in municipal, municipal and municipal wards in Dindigul district have jumped into the fray at the last minute as polling for the urban local body elections is set to take place tomorrow.