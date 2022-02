Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல்: தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நெருங்கிவரும் நிலையில் காய்கறி விற்பது, மம்பட்டி கடப்பாரையோடு குப்பை அள்ளுவது என சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இணையாக கலக்கி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள்.

காய்கறி விற்கும் அதிமுக மேயர் வேட்பாளர்..“குப்பை” அள்ளும் கோடீஸ்வர குடும்ப வாரிசு.. திண்டுக்கல் கலகல

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவும், எதிர்க் கட்சியாக உள்ள அதிமுகவும் நடைபெற உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க தயாராகி வருகின்றன. குறிப்பாக மாநகராட்சிகள், முக்கிய நகராட்சிகளை கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் போட்டா போட்டி நிலவுகிறது.

Candidates contesting the Dindigul ward elections are mixing up selling vegetables and dumping garbage in the run-up to the assembly elections in Tamil Nadu.