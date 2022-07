5 மாதம் தான்..பகுதி செயலாளர் பதவி! அமைச்சரை நெருங்கிய ‘கோடீஸ்வர கவுன்சிலர்’! கொந்தளிக்கும் உபிக்கள்!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல்லில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு திமுக கூட்டணி வேட்பாளரை தோற்கடித்த திண்டுக்கல்லின் 'கோடீஸ்வர கவுன்சிலர்' வெங்கடேஷ் என்பவர் 5 மாதங்களுக்கு முன்னர் தான் திமுகவில், சேர்ந்த நிலையில் தற்போது திமுக கிழக்கு பகுதி கழக செயலாளர் பதவி கேட்டு விண்ணப்பித்து அமைச்சரை நெருங்கி உள்ளதாகவும், இதனால் கட்சிக்கு பல ஆண்டுகள் உழைத்த உடன் பிறப்புகள் கடும் கொந்தளிப்பில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆளுங்கட்சியான திமுகவில் மாவட்டசெயலாளர்கள் மாநகர செயலாளர்கள் மற்றும் நகரம், ஒன்றிய செயலாளர்கள் அதுபோல் பேரூர். கிளைகழகம் உள்பட அனைத்து பொறுப்புகளுக்கும் உள்கட்சி தேர்தல் தமிழகம் முழுவதும் நடை பெற்று வருகிறது.

கடந்த நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் உள்ள 48 வார்டுகளில் 35 வார்டுகளில் தனி பெரும்பான்மையாக திமுக கவுன்சிலர்கள் வெற்றி பெற்றதின் மூலம் திண்டுக்கல் மாநகராட்சியின் மேயராக இளமதியும், துணை மேயராக ராஜப்பாவும் இருந்து வருகிறார்கள்.

English summary

Dindigul's 'millionaire councillor' Venkatesh, who contested as an independent in Dindigul and defeated the DMK alliance candidate, joined the DMK only 5 months ago and is currently applying for the post of DMK East Division Secretary and is close to the minister.