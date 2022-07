ஏலக்கா மாலை! நம்ம தம்பி விஸ்வநாதன்..அன்பு கட்டளை போட்ட திண்டுக்கல் சீனிவாசன்! ‘அவருக்கு’ மட்டும் நோ!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அதிமுகவின் இரு துருவங்களாக செயல்பட்டு வரும் அதிமுக மூத்த மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மற்றும் நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் தொண்டர்களை ஒரே அணியில் செயல்பட வைப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதோடு, திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தன்னை சந்திக்க வரும் கட்சி நிர்வாகிகளை நத்தம் விஸ்வநாதனையும் கண்டிப்பாக சந்திக்க வேண்டும் என சொல்கிறாராம்..

அதிமுகவின் இடைக்கால பொது செயலாளர் பதவியை எடப்பாடி பழனிச்சாமி கைப்பற்றியுள்ள நிலையில் யாருமே எதிர்பாராத விதமாக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பொருளாளர் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளார்.

இதேபோல் அதிமுகவில் துணைப் பொதுச்செயலாளராக ஓபிஎஸ்ஸின் முன்னாள் ஆதரவாளரான நத்தம் விஸ்வநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் தமிழக அளவில் அதிமுகவில் முக்கியத்துவம் பெற்ற மாவட்டமாக திண்டுக்கல் உருப்பெற்றுள்ளது.

English summary

Dindigul Srinivasan and Natham Viswanathan, who are the two poles of AIADMK in Dindigul district, are trying to make the volunteers work as a team and Dindigul Srinivasan says that Natham Viswanathan must meet the party officials who come to meet him.