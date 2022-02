EXCLUSIVE : விளம்பரத்துக்கு வேலை இல்லை..கட்சிக்கு உழைத்தவர்களுக்குத்தான் பதவி..சாட்டை எடுத்த ஐ.பி..!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல்லில் புதிதாக வந்தவர்களுக்கு பதவி தரும் எண்ணம் இல்லை எனவும், கட்சிக்காக நீண்ட காலம் உழைத்தவர்களுக்கு மட்டுமே நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி தலைமைப் பொறுப்புகள் வழங்கப்படும் என திமுக மூத்த அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி கூறியுள்ளதால் திண்டுக்கல்லில் மேயர் கனவில் வந்த பலர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த 19ஆம் தேதி நிறைவடைந்த நிலையில் நேற்று தமிழகம் முழுவதும் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சி களையும் பெரும்பாலான நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளே கைப்பற்றின.

English summary

It has been reported that many who dreamed of becoming mayor in Dindigul have been shocked as DMK senior minister I. Periyasamy has said that he has no intention of appointing newcomers to Dindigul and that only those who have worked for the party for a long time will be given municipal and corporation leadership responsibilities.