பிரதமர் மோடி வருகையின் போது சதித்திட்டம்? எஸ்பிசிஐடி கொடுத்த ஷாக் ரிப்போர்ட்! அலர்ட் ஆகும் காவல்துறை

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முதலமைச்சர் பங்கேற்க உள்ள நிலையில் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில், பாதுகாப்பை பலப்படுத்துமாறு காவல்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல் மதுரை சாலையில் சின்னாளப்பட்டி அருகே உள்ள காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழக 36வது பட்டமளிப்பு விழாவில் இன்று மாலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி சிறப்புரையாற்றுகிறார்.

இந்த நிகழ்வில் பிரதமரோடு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி, முதல்வர் ஸ்டாலின், மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை, அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றனர்.

பிரபல நடிகை செய்த காரியம்.. இனிமே இப்படித்தானாம்..

English summary

As Prime Minister Narendra Modi and the Chief Minister attend the convocation ceremony of Dindigul Gandhi Gram University, with intelligence warning of a security threat, top police officials have been instructed to beef up security.